شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد الجبلاية على تأجيل مباراة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو الزمالك رد اتحاد الكرة على طلب تأجيل لقاء الإنتاج الحربى، المقرر له الأربعاء المقبل، حتى يستعد لمباراة العودة أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور قبل نهائى الكونفدرالية والمقرر لها الخامس من مايو المقبل بتونس.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أنه تحدث مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى فى الدورى، المقرر لها الأربعاء المقبل.

وقال رئيس نادى الزمالك، "طالبنا من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربى، نظراً لضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق، وخوض مواجهة العودة، أمام النجم الساحلى فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية”.

وأضاف مرتضى، “أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذى يمثل مصر فى البطولات الأفريقية حالياً”.