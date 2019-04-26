شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يمنح محمود متولى "مهلة أخيرة" قبل قرار التجميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مسئولى النادى الأسماعيلى ، محمود متولى مدافع الفريق مهلة أخيرة لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن قلعة الدراويش فى ظل نهاية عقده مع الفريق الأصفر فى يناير المقبل لاسيما بعد أن باءت كل محاولات المسئولين فى النادى لتجديد عقد اللاعب بالفشل .

وعلم ”الخليج 365” أن محمود متولى مازال يرفض فكرة تمديد تعاقده مع الاسماعيلى ولكنه يخشى من تكرار سيناريو زميله كريم بامبو جناح الفريق الذى دفع ثمن رفضه تمديد تعاقده بإعلان مجلس الإدارة تجميده لنهاية الموسم ومنع المدير الفنى للفريق من إشراكه فى المباريات وهى القرارات التى يخشى متولى من تعرضه لها خوفاً من فقدان جاهزيته الفنية والبدنية وبالتالى ضياع فرصة إنتقاله للأندية الكبيرة .

وكان النادى الاسماعيلى قد قدم عرضاً لمتولى لتمديد تعاقده مقابل منحه مليون و400 ألف جنيه فى الموسم كفئة أولى فى النادى ولكن اللاعب يملك عروض مغرية تفوق هذا العرض بكثير الأمر الذى دفعه لرفض التوقيع على العقد الجديد .