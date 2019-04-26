شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن لقب الرجال والسيدات فى بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات الدور النهائى ببطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش، حيث ضمنت مصر لقب الرجال والسيدات، بعد تأهل الرباعى المصرى على فرج المصنف الأول عالميا وكريم عبد الجواد المصنف السادس، فى منافسات الرجال بينما تأهلت رنيم الوليلى المصنفة الأولى ونوران جوهر المصنفة السابعة إلى الدور النهائى.

وشهدت البطولة مفاجآت مدوية بخروج نور الشربينى المصنفة الثانية عالميا ونور الطيب المصنفة الثالثة ومحمد الشوربجى المصنف الثانى من الدور ربع النهائى من البطولة.

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بـ165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف فى بطولات الاسكواش.

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادى عشر لقب البطولة عن رجال الاسكواش بنسخة 2018.