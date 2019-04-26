قصة صور.. سمر حمزة نجمة خارج صالات المصارعة والعضلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعد سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية، من أهم اللاعبات فى الرياضة المصرية فى الوقت الحالى، فى ظل المسيرة الرياضية الحافلة، التى حصدت خلالها الكثير من الميداليات الافريقية و الدولية.
ومن بين الميداليات التى حققتها برونزية البحر المتوسط والتى تم تكريمها بعدها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما حققت المركز الخامس ببطولة العالم .
وتستعد سمر حمزة للمشاركة فى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية التى ستقام بطوكيو 2020.
نرصد بعض الصور من حياة اللاعبة بعيدا عن بساط المصارعة و العضلات و البطولات.
مع بطوط فى احدى البطولات
اللاعبة الثعبان
بطلة المصارعة بالسواريه
سمر حمزة بعيدا عن المصارعة و العضلات
سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة
سمر حمزة والفستان السواريه
سمر حمزة
سمر على الكورنيش
سمر و الموتو سيكل
سيلفى النضارة
فى احد المناسبات
فى باريس
فى حمام السباحة
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