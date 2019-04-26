شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. سمر حمزة نجمة خارج صالات المصارعة والعضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعد سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية، من أهم اللاعبات فى الرياضة المصرية فى الوقت الحالى، فى ظل المسيرة الرياضية الحافلة، التى حصدت خلالها الكثير من الميداليات الافريقية و الدولية.

ومن بين الميداليات التى حققتها برونزية البحر المتوسط والتى تم تكريمها بعدها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما حققت المركز الخامس ببطولة العالم .

وتستعد سمر حمزة للمشاركة فى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية التى ستقام بطوكيو 2020.

نرصد بعض الصور من حياة اللاعبة بعيدا عن بساط المصارعة و العضلات و البطولات.



مع بطوط فى احدى البطولات



اللاعبة الثعبان



بطلة المصارعة بالسواريه



سمر حمزة بعيدا عن المصارعة و العضلات

Advertisements



سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة



سمر حمزة والفستان السواريه



سمر حمزة



سمر على الكورنيش



سمر و الموتو سيكل



سيلفى النضارة



فى احد المناسبات



فى باريس