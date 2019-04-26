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قصة صور.. سمر حمزة نجمة خارج صالات المصارعة والعضلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعد سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية، من أهم اللاعبات فى المصرية فى الوقت الحالى، فى ظل المسيرة الحافلة، التى حصدت خلالها الكثير من الميداليات الافريقية و الدولية.

ومن بين الميداليات التى حققتها برونزية البحر المتوسط والتى تم تكريمها بعدها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما حققت المركز الخامس ببطولة العالم .

وتستعد سمر حمزة للمشاركة فى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية التى ستقام بطوكيو 2020.

نرصد بعض الصور من حياة اللاعبة بعيدا عن بساط المصارعة و العضلات و البطولات.

مع بطوط فى احدى البطولات
مع بطوط فى احدى البطولات

 

اللاعبة الثعبان
اللاعبة الثعبان

 

بطلة المصارعة بالسواريه
بطلة المصارعة بالسواريه

 

سمر حمزة بعيدا عن المصارعة و العضلات
سمر حمزة بعيدا عن المصارعة و العضلات

 

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سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة
سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة

 

سمر حمزة والفستان السواريه
سمر حمزة والفستان السواريه

 

سمر حمزة
سمر حمزة

 

سمر على الكورنيش
سمر على الكورنيش

 

سمر و الموتو سيكل
سمر و الموتو سيكل

 

سيلفى النضارة
سيلفى النضارة

 

فى احد المناسبات
فى احد المناسبات

 

فى باريس
فى باريس

 

فى حمام السباحة
فى حمام السباحة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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