شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب 8 دول أوربية لتعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك والانتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، خطابات إلى 8 اتحادات أوربية، لترشيح طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقرر لها يوم 1 مايو المقبل في الدورى.

وطلب الزمالك تعيين طاقم حكام أجنبي للمباراة المقبلة فى الدورى، إلا أنه لم يرسل مبلغ 25 ألف دولار قيمة استقدام الطاقم الأجنبي، ووافق اتحاد الكرة على مخاطبة اتحادات أوروبا لترشيح طاقم أجنبي لإدارة اللقاء لحين إرسال الزمالك المقابل المادي المطلوب.

كان الزمالك أعلن إقامة مبارياته المقبلة فى الدورى بحكام أجانب.