تابع ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018/والصراع يشتعل بعد فوز الأهلي علي المصري

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2018، بعد مباراة أمس وفوز الأهلي علي المصري البورسعيدي، في المباراة المؤجلة بينهم من الإسبوع التاسع عشر، بنتيجة هدفين دون مقابل، أحرز الأهداف الاعبين صالح جمعة والدولي التونسي علي معلول،من ضربة جزاء نتيجة عرقلة وليد سليمان داخل منطقة الجزاء، ليقطع الأهلي خطوة كبيرة نحو المقدمة في ظل الصراع الثلاثي هذا الموسم، مع بيراميدز والزمالك، ويتوقف رصيد المصري عند النقطة46 ليظل في موقعة في المركز الرابع، في ترتيب جدول المسابقة هذا الموسم، وأصبح الصراع ثلاثي، بين بيراميدز والأهلي والزمالك، ولا يستطيع أحد تحديد من سيفوز باللقب،وسوف ننتظر إلي الأسبوع الأخير لمعرفة من هو بطل الدوري.

وبعد فوز الأهلي أمس تغير ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، ليصعد الأهلي إلي المركز الثاني برصيد61 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وللأهلي والزمالك مبارتان مؤجلتين لكل فريق.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والمصري

Advertisements

وأصبح نادي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 43 نقطة، وفي المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 41 نقطة، المركز السابع فريق الإسماعيلي 37 نقطة،المركز الثامن من نصيب الإنتاج الحربي 35 نقطة،والمركز التاسع الجونة 35 نقطة، ثم المركز العاشر حصل فريق بيتروجيت برصيد34 نقطة

أحبائي المتابعين نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذا التقرير، كل ما تريدون معرفته في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاذ، ونحن معكم لتقديم كل جديد، في حينة ونتمنى أن ننال رضاكم، ويسعدنا تلقي أي إستفسار لديكم.