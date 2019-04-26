“هنا”ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي علي المصري/ الأهلي بالمركز الثاني

أعزائي المتابعين يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير، الذي أتمنى أن ينال إعجابكم ورضاكم، عن ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/2019، المثير والمشتعل فهذا أول موسم منذ بداية إنطلاق المسابقة في عام 1948 لا تجد متابع يستطيع أن يجزم من هو الفائز بالدرع، وهذا ناتج عن المنافسة الشرسة من قبل الثلاثي المتنافس علي القب هذا الموسم، وهم الأهلي صاحب التاريخ و40 لقب، والزمالك المنافس الأول والدائم للأهلي علي الألقاب سواء المحلية أؤ الإفريقية، وحالياً الوافد الجديد وهو فريق بيراميدز، صاحب الإمكانيات الكبيرة والقدرة المالية الرهيبة التي لا ينافسة فيها أحد، وهو من أحدث هذا الصراع هذا الموسم، وأعطى للدوري مزاق خاص لم يتعود علية الجمهور .

أقيمت أمس مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، من المباريات المؤجلة للأهلي من الإسبوع التاسع عشر، وإستطاع الأهلي الفوز باللقاء بهدفين دون رد، وجاءة الأهداف عن طريق صالح جمعة، والدولي التونسي علي معلول، من ضربة جزاء تحصل عليها وليد أزارو، وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده من النقاط إلي النقطة 61، ليحتل المركز الثاني مؤقتاً لأنه له مبارتان مؤجلتان، وفي حالة الفوز فيهما سيتصدر قمة الترتيب، وتوقف رصيد المصري عند النقطة 46 ليحتل المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي علي المصري البورسعيدي

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ترتيب قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز