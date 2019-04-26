مطاردة رباعية لميلان في سباق التأهل لدوري الأبطال

يتصدر ميلان سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن الأمور تبدو غير محسومة في مناطق صراع الهبوط، مع تبقي 5 مباريات على نهاية الدوري الإيطالي.

يدخل يوفنتوس غداً السبت في قمة مباريات الجولة مع إنتر ميلان، الذي يحتل المركز الثالث المؤهل إلى المسابقة الأغلى في أوروبا الموسم المقبل، فيما يحتل غريمه التقليدي ميلان المركز الرابع بفارق 5 نقاط عنه.

ويعاني ميلان الذي يستضيف تورينو غداً السبت، من النتائج المهتزة، حيث فاز في مباراة واحدة فقط من أصل 6 خاضها، كما خرج من بطولة كأس إيطاليا على يد لاتسيو، بعدما خسر 0-1 أمامه، في إياب دور نصف النهائي للبطولة.

وقال مدرب ميلان جينارو غاتوزو: “يتعين علينا بذل كل ما بوسعنا لاستعادة طاقتنا حتى نتمكن من الفوز على تورينو، الذي يتميز بالطاقة واللياقة البدنية العالية على أرض الملعب”.

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ويحتل تورينو المركز 7، بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان الرابع، حيث يسعى للحصول على مقعد مؤهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وفاز أتالانتا صاحب المركز الخامس على الوصيف نابولي 2-1 في الجولة الماضية، حيث تساوى في النقاط مع ميلان الذي تعادل مع بارما 1-1، لكن ميلان يتفوق عليه في فارق المواجهات المباشرة.

ويتطلع روما للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك حينما يستضيف كالياري غداً السبت، حيث يحتل نادي العاصمة المركز 6 بفارق نقطة واحدة خلف ميلان.

ويبتعد لاتسيو بأربع نقاط عن المركز الرابع، وبفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، لكنه يملك فرصة التأهل إلى المسابقة الثانية في الكرة الأوروبية عن طريق الفوز بكأس إيطاليا.