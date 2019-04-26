إبراهيم دياز لديه أمل جديد

أعرب لاعب ريال مدريد، إبراهيم دياز، عن أمله في مواصلة اللعب مع “الملكي” الموسم المقبل، وعدم الخروج معاراً إلى ناد آخر.

عقب تعادل فريقه سلبياً أمام مضيفه خيتافي في الجولة 34 من الدوري الإسباني، في المباراة التي أقيمت على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، وقدم فيها دياز أداءً بارزاً، أكد اللاعب (19 عاماً) أن تركيزه منصب على الريال حيث يريد اللعب.

وأضاف: “أحاول تقديم أفضل ما عندي في كل مباراة، وإظهار قدرتي على اللعب في ناد مثل ريال مدريد”.

وعن التعادل السلبي أمام خيتافي، قال: “راض بعض الشيء لكنني كنت أتطلع لتحقيق الفوز، أريد إظهار ما أنا قادر على القيام به ومواصلة اللعب في أفضل ناد بالعالم لسنوات عديدة”.

وكان مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، أشاد عقب المباراة بأداء اللاعب الصاعد، مؤكداً أنه معجب به لأنه لا يخشى اللعب رغم حداثة عمره.