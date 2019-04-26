"عبدالله" يفتتح فعاليات مهرجان كرة السرعة بالغردقة

شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، فعاليات مهرجان كرة السرعة بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، الذى يقام للعام الحادى عشر على التوالي بمدينة الغردقة، وذلك بحضور الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والمستشار عمرو حسين، رئيس مجلس الاتحاد المصرى لكرة السرعة، والدكتور محفوظ عبدالستار، عميد كلية التربية بالغردقة، ولفيف من طلاب الجامعات المصرية والعربية المشاركة فى المهرجان.

ورحب المحافظ بجميع الحضور، معربًا عن سعادته البالغة لاختيارهم مدينة الغردقة، لإقامة المهرجان للمرة الحادية عشرة، مشيدًا بالدور البارز لرئيس جامعة جنوب الوادى، وحرصه المستمر على إقامة فرع للجامعة بمدينة الغردقة.

مؤكدًا أنه تم البدء فى إنشاء كليتى السياحة والفنادق وكلية الألسن، وسيتم الانتهاء منهما فى القريب العاجل.

كما رحب المحافظ بجميع طلاب الجامعات المصرية والعربية المشاركين في فعاليات المهرجان، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، تضمن المهرجان بعض الفقرات الفنية

والغنائية الرائعة، التى ادخلت البهجة على الحضور كافة.

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من جانبه تقدم الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، بالشكر للمحافظ لاستضافته المهرجان، مشيدًا بمجهودات المحافظ للعلم ولمثل هذه الأحداث الرائعة التى تقام دومًا على أراضى المحافظة، وحرصه الدائم على دعم جميع الأحداث والفعاليات التي تنظمها الجامعة على أرض المحافظة الساحلية.

يذكر أن هذا المهرجان تضمن إقامة بطولة الجامعة العربية للمرة الحادية عشرة، التى تنظمها جامعة جنوب الوادي بالاشتراك مع الاتحاد المصري للعبة بمشاركة ١٢ جامعة مصرية وعربية يأتى فى مقدمتها جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، جامعة السويس، جامعة الفيوم، جامعة الزقازيق، جامعة بيروت، جامعة عمان.



