رياضة | كولومبيا تقترح مدينة بارانكيا لاحتضان نهائي كوبا أمريكا 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كولومبيا تقترح مدينة بارانكيا لاحتضان نهائي كوبا أمريكا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لكن خيسورون أوضح أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن مقر النهائي، لأنه يجب انتظار قرارات المنظمين والرعاة و"الكونميبول".
وكان "الكونميبول" أعلن في 10 أبريل عن إسناد تنظيم نسخة كوبا أمريكا 2020، بطولة المنتخبات الأقدم في العالم، بين دولتين الأرجنتين وكولومبيا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
وستحتضن الأرجنتين مواجهات منتخبات المنطقة الجنوبية من القارة اللاتينية وهي: تشيلي وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا، بالإضافة لمنتخب آخر ستوجه له الدعوة.
بينما ستقام مباريات منتخبات منطقة الشمال في كولومبيا وهي: البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو، فضلاً عن منتخب آخر ستتم دعوته للبطولة.
وسيتأهل 4 منتخبات من المجموعتين مباشرة لدور ربع النهائي.