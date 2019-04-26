رياضة | سبيرز يجبر ناجتس على مباراة فاصلة في NBA 26 أبريل 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبيرز يجبر ناجتس على مباراة فاصلة في NBA 26 أبريل 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم سان أنطونيو سبيرز أداء رائعا في الربع الأخير، ليفوز 120-103 على ضيفه دنفر ناجتس في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وأدرك سبيرز التعادل 3-3 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور الأول للقسم الغربي.

وسيلجأ الفريقان إلى المباراة السابعة الحاسمة في دنفر غدا السبت.

وسيصب ذلك في مصلحة بورتلاند تريل بليزرز، الذي سيحصل عدة أيام أكثر للراحة إذ ينتظر الفائز من الفريقين بعدما حسم سلسلة مواجهاته ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر 4-1.

وتقدم سبيرز بفارق عشر نقاط في نهاية الربع الأول لكن دنفر عدل أوضاعه وتقدم في الربع الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض 64-60.

وظلت الأمور معلقة بعد الربع الثالث المتكافئ الذي زاد بنهايته سبيرز الفارق إلى خمس نقاط.

وافتتح سبيرز الربع الأخير بثماني نقاط متتالية بفضل رميتين ثلاثيتين من رودي جاي وماركو بلينيلي.

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وأحرز سبيرز 17 نقطة مقابل اثنتين لناجتس في أول خمس دقائق و27 ثانية من الربع الأخير ليتقدم 107-87.

وفشل ناجتس، الذي أنهى الموسم في المركز الثاني في القسم الغربي، في تدارك الأمور وسط سيطرة تامة لسبيرز الذي انتزع الفوز.



ويبدو أن نحس المباراة السادسة ما زال يطارد ناجتس عندما يخوضها خارج أرضه، بعدما فشل في الفوز بها في ست محاولات.

وسيحاول ناجتس تفادي سجله السيئ أمام سبيرز في الأدوار الإقصائية إذ لم يتفوق عليه سوى مرة واحدة في ست مواجهات سابقة.

وحقق لاماركوس ألدريدج رقمين مزدوجين مع سبيرز بتسجيل 26 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة.

وأضاف ديمار ديروزان 25 نقطة لصاحب الأرض كما سجل البديل جاي 19 نقطة.

وتصدر نيكولا يوكيتش قائمة مسجلي ناجتس برصيد 43 نقطة وتبعه جامال موراي وله 16 نقطة.

ويدين سبيرز في فوزه إلى تألق البدلاء الذين سجلوا 35 نقطة مقابل 13 فقط لنظرائهم في ناجتس.

