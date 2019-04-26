رياضة | روينز يتقدم على بلو جاكتس في دوري هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روينز يتقدم على بلو جاكتس في دوري هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز تشارلي كويل هدفين حاسمين، أحدهما لإدراك التعادل والآخر لحسم الفوز، لينتصر بوسطن بروينز 3-2 على ضيفه كولومبوس بلو جاكتس، بعد وقت إضافي، في الأدوار الإقصائية بدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، الليلة الماضية.

ويتقدم بروينز 1-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، في الدور قبل النهائي للقسم الشرقي.

وافتتح نويل أكياري التسجيل لبوسطن بعد مرور منتصف الشوط الأول بقليل.

لكن بلو جاكتس قلب الأمور بهدفين في 13 ثانية فقط في الشوط الثالث.

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وأدرك براندون دوبينسكي التعادل أولا ثم جعل بيير-لوك دوبوا النتيجة 2-1.

وأعاد كويل الأمل إلى بروينز بإدراك التعادل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي حسمه كويل بهدفه الثاني بعد خمس دقائق و15 ثانية.

ويستضيف بروينز المباراة الثانية غدا السبت قبل أن تنتقل السلسلة إلى ملعب بلو جاكتس في المباراتين الثالثة والرابعة.

وتغلب سانت لويس بلوز 3-2 على ضيفه دالاس ستارز في افتتاح سلسلة مواجهتهما في الدور قبل النهائي بالقسم الغربي.

