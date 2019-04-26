رياضة | باريس جيرمان يفاوض خليفة "بوفون"

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كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن باريس سان جيرمان قدم ورقة ضغط جديدة لنجم مانشستر يونايتد، لمساعدته على الرحيل في الميركاتو المقبل.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن سان جيرمان مستعد لتلبية طلبات الحارس الإسباني دافيد دي خيا بشأن الراتب الأسبوعي، وهو ما يضع اليونايتد تحت ضغط شديد.

وأشارت إلى أن سان جيرمان سيقدم للشياطين الحمر عرضًا بقيمة 60 مليون إسترليني، وهو ما سيزيد الضغط على اليونايتد، سواء بالموافقة على طلبات دي خيا أو السماح له بالرحيل.



ومن المقرر أن ينتهي عقد دي خيا الحالي مع اليونايتد في نهاية الموسم المقبل، ويسعى الحارس الإسباني للحصول على راتب أسبوعي يبلغ 350 ألف إسترليني على الأقل، وهو ما يرفضه النادي الأحمر.

يذكر أن مستوى دي خيا تراجع في المباريات الأخيرة من الموسم، وأخطأ في أكثر من لقاء بالبريميرليج ودوري أبطال أوروبا.