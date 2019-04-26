شكرا لقرائتكم لاتسيو ينهي حلم ميلان بلقب طال انتظاره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب - | منذ 14 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 15:11

عاد لاتسيو من ملعب "سان سيرو" بفوز على مضيفه ميلان 1-صفر في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، منتزعا بطاقة النهائي العاشر في تاريخه المتوج بستة ألقاب.



وأنهى فريق العاصمة حلم الفريق الشمالي ميلان بالعودة الى ساحة الألقاب الكبرى للمرة الأولى منذ 2011، واعتقد ميلان أن بخروج يوفنتوس، بطل الأعوام الأربعة الماضية والفائز عليه في نهائي 2018، من الدور ربع النهائي وتعادله ذهابا مع لاتسيو دون أهداف، سيكون أمام فرصة لاستعادة مكانه على منصة التتويج وإحراز لقبه الكبير الأول منذ بطولة الدوري المحلي عام 2011.

لكن هذا الحلم انتهى الأربعاء على يد الأرجنتيني خواكين كوريا الذي حسم هذه المواجهة الحساسة بين الفريقين بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 58 من اللقاء "، وثأر فريق المدرب سيموني إينزاغي من ميلان الذي أخرج نادي العاصمة من الدور ذاته الموسم الماضي حين تعادلا سلبا في الذهاب ثم خرج ميلان من الملعب الأولمبي في العاصمة ببطاقة تأهله الى النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح إثر تعادلهما دون أهداف أيضا.