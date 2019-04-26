شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يرفض إقالة غروس ويعاقب "المتجاوزين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 16 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 14:36

رفض رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إقالة المدير الفني للفريق "الأبيض"السويسري كريستيان غروس بعد الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري لكرة القدم ما منح الأخير الصدارة، مشيراً إلى أن تغيير الجهاز الفني في المرحلة الراهنة تعد "مخاطرة"، وقد تفقد ناديه فرص الفوز بكأس الكونفديرالية بعد تأهله إلى نصف النهائي، فضلا عن أنها ستؤثر على استمراره في المنافسة على لقب الدوري المحلي، خصوصاً بعد تراجعه إلى المركز الثاني برصيد 60 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.



وأضاف رئيس الزمالك: "أبلغت غروس بغضب جماهير الزمالك، وأخبرني بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج، وتقبل ملاحظاتي على التشكيل وعدم مشاركة بعض البدلاء، ووعدني بالفوز على النجم الساحلي في الكونفديرالية والتتويج بلقب البطولة القارية.

ويرى منصور أن قرارات الحكم النروجي أولي هوبر نيلسن الذي أدار مباراة فريقه مع بيراميدز لم تؤثر على النتيجة، وقدم اعتذاره لسوء سلوك عدد من لاعبي وإداريي ناديه بعد المباراة، مشدداً على معاقبة من تورط في أي تجاوز.

من جانب آخر، كشف مدير المنتخب المصري لكرة القدم إيهاب لهيطة عن أن منتخبي "الفراعنة" سيواجه منتخبي تنزانيا وغينيا وديا في 13 و16 حزيران (يونيو) في ملعب برج العرب بالإسكندرية استعداداً لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 تموز (يوليو( بمشاركة 24 منتخباَ.