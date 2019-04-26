شكرا لقرائتكم شمبانيا بلا كحول لبطل كأس انكلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ 17 ساعة في 25 أبريل 2019 - اخر تحديث في 25 أبريل 2019 / 14:36

سينال الفائز بكأس انكلترا في كرة القدم التي تقام مباراتها النهائية الشهر المقبل، زجاجة من الشمبانيا الخالية من الكحول، احتراماً لمعتقدات اللاعبين الذين لا يشربون، وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأعرق في العالم، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي (الأربعاء).



وأوضح الاتحاد في بيان، قبل نحو شهر من المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد في 18 أيار (مايو) المقبل، أن القرار يأخذ في الاعتبار اللاعبين الذين لا يشربون الكحول لأسباب دينية أو خيارات شخصية، أو لم يبلغوا بعد السن القانونية للقيام بذلك.

وجاء في البيان الذي أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، أن "الفرق الفائزة ستمنح زجاجة شمبانيا خالية من الكحول لاحتفالاتها في مسابقات الاتحاد الإنكليزي، بدءاً من نهائي كأس الاتحاد هذا العام".

وأوضح الاتحاد أن الخطوة تأتي في إطار "الاندماج"، وتهدف "الى احترام خصوصية اللاعبين والمجتمعات التي تحظر تناول الكحول، إضافة الى اللاعبين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة (السن القانونية للشرب في انكلترا)".