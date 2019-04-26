شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام ..استبعاد ودية ثالثة من حسابات منتخب مصر فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول صعوبة خوض مباراة ودية ثالثة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية رافضًا الكشف عن الأسباب التى أدت الى ذلك بالرغم من قيام عدد من المنتخبات المشاركة بخوض 3 مباريات ودية استعدادا للبطولة القارية.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا وطنيًا أفريقيا لأول مرة بالتاريخ حيث أوقعت القرعة الفراعنة على رأس المجموعة الأولى للبطولة بجانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى طرف المباراة الافتتاحية التى ستقام على أرضية استاد القاهرة الدولى.

أضاف ايهاب لهيطة أنه من المستبعد مواجهة أى من المنتخبات التى ستتواجد بالقاهرة خلال الفترة نفسها وعلى رأسها منتخب غانا الذى سيقيم معسكر بمدينة الإسماعيلية قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام تقريبًا.

وسبق وأعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن الجهاز الفني للفريق استقر على ملاقاة منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 يونيو على الترتيب باستاد برج العرب، بعد العرض على المهندس هاني أبو ريدة المشرف العام على المنتخب الذى استعرض مع خافيير أجيري المدير الفني للفريق الأسباب الفنية للاختيار.