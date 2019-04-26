شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مفاوضات الزمالك مع جلال وصلاح لمعاونة جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، فتح ملف استقدام مدرب عام بصلاحيات فنية لمعاونة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، وذلك عقب مباراة الأبيض وبيراميدز، التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف نظيف أحرزه على جبر.

ويرجع السبب الأساسى لفتح مرتضى منصور ملف الاستعانة بمدرب مساعد لجروس فى التوقيت الحالى، لرغبته فى وجود مدرب يتشاور معه الخواجة السويسرى بشكل أكبر لإنقاذ المنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أنه يرى أن التوقيت الحالى يحتاج إلى مدرب مصرى يمتلك خبرات لمعاونة المدير الفنى الأجنبى على ظهور الفريق بشكل أفضل، خاصة أنه يرى أن الفريق فقد عددا من النقاط بسبب بعض الاختيارات الخاطئة فى التشكيل بجانب بعض الأمور الخاصة بإدارة المباريات.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك، أن مرتضى منصور فتح خط اتصالات مع خالد جلال من أجل تولى مهمة مساعدة جروس فى القيادة الفنية للزمالك، وذلك عقب الهزيمة من بيراميدز، إلا أن خالد جلال ظل متمسكًا بعدم العودة لمنصب الرجل الثانى، ليقول له رئيس النادى بالنص: "لو مش عايز تيجى براحتك، هجيب محمد صلاح"، وبعدها أجرى مرتضى منصور اتصالاً بمحمد صلاح المدير الفنى لفريق إف سى مصر الصادع حديثًا للدورى الممتاز، لكن صلاح أكد استعداده لتولى المهمة لمدة شهر واحد وانقاذ ما يمكن انقاذه، خاصة وإنه تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية التى تنافس على اللقب للانضمام للجهاز المعاون.

ومن المنتظر أن يحسم مرتضى منصور ملف مساعد جروس فى الفترة المقبلة، خاصة وأن الزمالك فقد صدارة ترتيب الدورى الممتاز، لصالح بيراميدز الذى احتل المركز الأول برصيد 63 نقطة، وخلفه الأبيض برصيد 60 نقطة فى المركز الثانى، ومازال هناك مباراتان متبقيتان للأبيض، حيث خاض بيراميدز 29 مباراة فيما خاض الزمالك 27 مباراة وتم غلق ملف جهاز جروس بشكل مؤقت استعدادا لمواجهة النجم بعد غد الأحد، فى ذهاب دور نصف النهائى بالكونفدرالية.