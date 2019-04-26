كتب- محمد بشاري علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة الأهلي والمصري التي فاز بها المارد الاحمر بهدفين نظيفين. وكتب "أديب" عبر حسابه على موقع تويتر: "أحسن واحد عجبنى في ماتش الأهلي والمصري كان الحكم المكسيكى ! مستوى الكوره عندنا مقلق جدا قبل كأس أفريقيا". وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا هامًا على المصري البورسعيدي اليوم بهدفين دون رد، وصعد للمركز الثاني خلف المتصدر بيراميدز صاحب المركز الأول و يتبقي للأهي مباراتين مؤجلتين.

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب عن مباراة الأهلي والمصري: مستوى الكرة مقلق والحكم المكسيكي أحسن حاجة في الماتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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