رياضة | ليفربول ومحمد صلاح في مهمة سهلة أمام هيديرسفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول ومحمد صلاح في مهمة سهلة أمام هيديرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ العد التنازلى نحو لقب الدورى الإنجليزي، اعتباراً من اليوم الجمعة، والأفضلية أصبحت لمانشستر سيتي الذى بات سيد مصيره بعد تربعه على الصدارة، بفوزه بمباراته المؤجلة ضد جاره ومضيفه مانشستر يونايتد 2-0.

بعد أن حلم طوال الموسم بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990، يجد ليفربول نفسه في حالة معنوية لا يحسد عليها قبل مباراته مع ضيفه هيديرسفيلد الهابط الى الدرجة الأولي، وذلك بعد تنازله عن الصدارة لمصلحة السيتي قبل ثلاث جولات على انتهاء الموسم.

وسيكون على المدرب الألماني يورغن كلوب تحفيز لاعبيه وحضهم على عدم الاستسلام حتى الرمق الأخير من الموسم، على أمل أن يتعثر السيتي في الأمتار الأخيرة من أجل محاولة تعويض فارق النقطة والفوز باللقب الذي طال انتظاره.

ويدخل ليفربول إلى مباراة اليوم أمام فريق خرج مهزوماً من الجولات السبع الماضية، ولم يذق طعم الفوز سوى ثلاث مرات هذا الموسم، وذهنه فى كامب نو حيث يحل الأربعاء المقبل ضيفاً على برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.