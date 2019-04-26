رياضة | تعرف على موعد نهائي كأس إيطاليا.. الكبار يغيبون عن موقعة الأوليمبيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد نهائي كأس إيطاليا.. الكبار يغيبون عن موقعة الأوليمبيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق أتالانتا لنهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بعد فوزه أمس الخميس، على ضيفه فيورنتينا بهدفين لواحد في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلى ملعب أتليتي أزوري دي إيتاليا، سجل لأصحاب الأرض كل من لاعب الوسط السلوفيني يوسيب إيليتشيتش (ق14) من ركلة جزاء والمهاجم الأرجنتيني أليخاندرو داريو جوميز (ق69)، بينما سجل المهاجم الكولومبي لويس مورييل هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة (3).

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وبهذا، نجح أتالانتا في العبور لنهائي البطولة بإجمالي المواجهتين (5-4) بعد انتهاء مباراة الذهاب على ملعب أرتيميو فرانكيبنتيجة (3-3) في 27 من فبراير الماضي.

يذكر أن أتالانتا يمتلك لقبا واحدا لهذه البطولة كان قد حققه موسم (1962-1963) إضافة إلى كونه الوصيف في مرتين.

وبذلك، سيتواجه كل من أتالانتا ولاتسيو في نهائي كأس إيطاليا في 15 مايو المقبل على ملعب الأولمبيكو، حيث سيسعى الأول لحصد اللقب الثاني له بينما سيسعى الأخير لإضافة اللقب السابع في تاريخه.