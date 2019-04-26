رياضة | نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة "النزاهة والتأثير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة "النزاهة والتأثير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نال مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رحيم سترلينج، جائزة النزاهة والتأثير، والتي تمنحها شبكة بي.تي سبورت، ضمن مجموعة من الجوائز بسبب تطرقه تجاه مجموعة من المشكلات الاجتماعية بما في ذلك العنصرية.

وتم تكريم سترلينج بسبب تصديه للعنصرية في الرياضة ولاستخدامه لحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة لاتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

وقال سترلينج هذا الشهر إن "المزيد من اللاعبين بحاجة للتحدث عندما يعانون من العنصرية للتخلص من هذا الداء في الرياضة".

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وأضاف سترلينج بعد حصوله على الجائزة من مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت "كنت أتحدث فقط عن تجاربي الشخصية. لم اتوقع كل هذا الاهتمام. كنت أريد فقط لفت انتباه المتابعين لحسابي في إنستغرام".

وأضاف "من الرائع مشاهدة الناس تستمتع وتحاول فعل الافضل. ما يحدث عندما تقوم باشياء جيدة هو انك تضرب المثل للجيل المقبل".

ووقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً على منشور في وقت سابق هذا الأسبوع قال فيه إن أي ناد يجب أن يخصم منه تسع نقاط وأن يلعب ثلاث مباريات دون جمهور إذا ما تورطت جماهيره في أي سلوك عنصري.

وهنأت وحدة معلومات الرياضة في داو جونز، وهي المؤسسة التي تمنح الجائزة، سترلينج للتأثير الذي احدثته تصرفاته في التعامل مع العنصرية وغيرها من "المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالتنوع والشمول".