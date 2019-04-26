رياضة | زيدان يرفع شعار "لا تراجع ولا استسلام" للتعاقد مع هذه الصفقة!

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن نجم ليفربول أصبح قريبا من الانضمام لريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع دون بالون الإسباني إلى أنه في حال فشل الريال في إتمام صفقته المفضلة مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، فإن السنغالي ساديو ماني سيكون الخيار الأفضل للملكي الذي يسعى لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

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وأفاد الموقع الإسباني بأن الريال طلب من ليفربول ضم ماني مقابل صفقة تبادلية ينتقل بموجبها ماركو أسينسيو الذي يبلغ سعره السوقي بحسب ريال مدريد 150 مليون يورو بالإضافة إلى دفع مبلغا إضافيا قدره ثلاثين مليون يورو لتصل قيمة الصفقة إلى 180 مليون يورو.

وكشف الموقع عن أن الاتهامات بشأن إتمام الصفقة ستكون عقبات، حيث طلب ليفربول مائتي مليون يورو مقابل بيع ماني الذي تألق في الدور الثاني في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بشكل لافت كما أن الريدز يقدر أسينسيو بقيمة أقل بكثير عما حدده الريال والبالغة مئة مليون يورو فقط.