رياضة | نيمار كلة السر في تعاقد باريس سان جيرمان مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار كلة السر في تعاقد باريس سان جيرمان مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل هاتفيا مع أحد نجوم ريال مدريد لإقناعه للانضمام للفريق الفرنسي في الموسم المقبل.

وأفاد موقع دون بالون الإسباني بأن نيمار اتصل بزميله في المنتخب البرازيلي كاسيميرو نجم الملكي لإقناعه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأشار الموقع الإسباني أنه في حال انضم كاسيميرو إلى باريس سان جيرمان رفقة نيمار والفرنسي كيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي فستكون الفرصة مناسبة ل PSG من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد لن يسمح برحيل كاسيميرو بأقل من 60 مليون يورو لأن اللاعب كان نقطة التوازن بين الهجوم والدفاع بالنسبة لتشكيلة الملكي.