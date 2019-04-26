رياضة | حوار| إسلام عوض: لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك.. غياب الروح أثر على شخصية الأهلي وهذه حقيقة مفاوضات أرسنال!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| إسلام عوض: لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك.. غياب الروح أثر على شخصية الأهلي وهذه حقيقة مفاوضات أرسنال! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد إسلام عوض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي والزمالك السابق، واحدًا من أفضل لاعبي خط الوسط بالكرة المصرية.

بدأ عوض، حياته كناشئ في المقاولون العرب ثم الإحتراف في الدوري الليبي، قبل أن يعود ويلعب ضمن صفوف إنبي، بالفترة التي وصفها بالأفضل في مسيرته الكروية ثم الرحيل إلى الزمالك، في شتاء 2016.

واستضاف "الخليج 365 الرياضي" إسلام عوض لسرد مسيرته ومشواره والحديث عن مستقبله بالحوار الآتي:-

* ما هي بداياتك الكروية؟

_بدأت حياتي الكروية كناشئ في المقاولون العرب حتى 17 عام، وانضميت من خلاله إلى منتخب الناشئين، ثم الإحتراف بنادي أهلي بني غازي بالدوري الليبي، ولعبت موسم داخل الفريق، قبل العودة للدوري المصري من خلال بوابة إنبي ومنه للزمالك، ثم نادي طلائع الجيش مؤخرًا.

* كيف جاء انتقالك لإنبي؟

_ حصلت على إجازة من فريقي الليبي، وتواجدت بالقاهرة وقمت بزيارة أحد زملائي بالمقاولون العرب، كان يخضع لعملية جراحية بالصليبي وقتها، وإلتقيت مع سيد عيد مدرب ناشئين إنبي، وطالبني بالتوقيع للفريق البترولي، وأتممت تعاقدي بوجود إمام محمدين وعلاء عبدالصادق وبدأت مسيرتي بالدوري المصري.

* ماهي أول مباراة لعبتها مع إنبي؟

_ أول مباراة كانت فور وصول البطاقة الدولية وكانت أمام النادي الأهلي، ودفع بي تسوبيل المدير الفني، في المباراة لمدة 30 دقيقة هي الأفضل في مسيرتي، وحصلت على كارت أحمر وقتها ولكني حصلت على إشادة من المدير الفني بالمباراة التي انتهت للأهلي بهدفين مقابل هدف.

* ماهي أسباب استبعادك من ترشيحات منتخب الناشئين؟

_ عقب مواجهة الأهلي، تلقيت مكالمة من إسماعيل يوسف المدير الفني وقتها، وأكد على تواجدي، ولكني خضت بعد ذلك مباراة مع فريقي أمام الزمالك، وتعرضت للإصابة بعد تدخل عنيف من أحمد غانم سلطان، وفوجئت بإخباري أن الإصابة عبارة عن صليبي ولذلك لم أنضم للمعسكر الوطني.

* متى كان انضمامك للمنتخب؟

_ عقب شفائي من الرباط الصليبي، عدت للملاعب وبدأت أحصل على فرصة المشاركة بصفة أساسية مجددا، حتى قام حسن شحاته المدير الفني للفراعنة وقتها، بطلب انضمامي للمعسكرات الوطنية.

* ولماذا لم يتم انضمامك بصفة أساسية في البطولات القارية؟

- انضميت للمنتخب الوطني تحت قيادة حسن شحاته وكنت من الأسماء المتواجدة في بطولة الأمم الإفريقية، ولكن خضت مباراة بالدوري العام قبل إنطلاق معسكر الفراعنة، وتجددت إصابتي بالصليبي مرة أخرى.

* كيف بدأت مفاوضات القطبين لضمك؟

- تلقيت اتصالات من جانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وطالبني بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء واللعب ضمن صفوفه، ولكن تأجل الأمر لنهاية الموسم بسبب رحيل وليد سليمان لاعب إنبي وقتها، للمارد الأحمر ومن الصعب التفريط في لاعبين بمنتصف الموسم.

* ولماذا فضلت الانتقال للزمالك؟

- بطبيعة الحال أنا زملكاوي منذ الصغر، ولم أحصل على كثير من الوقت للتفكير، تلقيت اتصالا من جانب حسن شحاته المدير الفني، ووقعت على العقود من أول جلسة.

* هل توقعت الأزمات بالزمالك؟

- بالتأكيد وقت انتقالي كان هناك حالة من عدم الاستقرار وتذبذب المستوى، وتلقيت نصائح من لاعبين داخل وخارج الفريق بضرورة حصولي على الأموال والمستحقات قبل توقيع العقود.

* ماهي أسباب فشلك في الزمالك؟

- لم أفشل ولكن الظروف لم تساعدني هناك، تواجدي كان بوقت قيام ثورة يناير، وتم إيقاف النشاط أكثر من مرة لذلك لم أحصل على فرصتي كاملة حتي أثبت جدارتي.

* وما ردك على أن السهرات هي من وراء ذلك؟

- فور انتقالي للزمالك، أتممت زواجي للإبتعاد عن تلك المشاكل فليس من الطبيعي أن أترك بيتي للسهر أو ما شابه لذلك، وإن فعلت ذلك لأيام فهذا طبيعي، الكرة كانت متوقفة.

* هل لو عاد بك الزمن تختار اللعب للزمالك؟

-في ذلك الوقت بنفس الظروف لو عاد بي الزمن لن أوقع للزمالك، ولن ألعب بصفوفه إلا في حالة استقرار الأمور.

* هل تلقيت نصائح بعد اللعب بالزمالك؟

- بالتأكيد تحدث مع عبدالظاهر السقا وقتها، وطالبني بالصبر داخل صفوف إنبي، بسبب ظروف الثورة ونصحني بعدم الانضمام للأهلي أو الزمالك، مع توفير عقد احتراف بتركيا إلا أنني قد حسمت أمري باللعب للبيت الأبيض.

* هل تعتقد سيختلف الأمر لو تواجدت بالأهلي؟

- كرويًا الأمور متشابهة ليس هناك نشاط كروي على الجميع، لكن إداريًا واحترافيًا سيكون الأمر مختلف تمامًا، الأهلي يحكمها إدارة قوية وليست هناك أي شكاوي من اللاعبين تجاه مستحقاتهم أو طريقة التعامل عكس التعامل في القلعة البيضاء.

* هل حصلت على مستحقاتك من الزمالك؟

- لم أحصل سوى على مليون جنيه من إجمالي خمسة ملايين جنيه، بسبب التسوية ورغبتي في إنهاء الأمر سريعًا.

* ولماذا فرط في باقي مستحقاتك؟

- هناك لاعبين لم تحصل على مستحقاتها حتى الآن، بسبب رغبتهم في عدم التسوية، وفضلت الحصول على نسبة بدلًا من أن أخسر كل شئ خاصةً أنني كنت في أشد الإحتياج إلى الأموال وقتها.

* ما أسباب فشلك في طلائع الجيش؟

- لم أستمر طويلًا، لقد لعبت هناك 6 أشهر فقط، وتم قيدي في أخر يوم بالقيد الشتوي موسم 2014، بناءًا على أوامر كابتن أنور سلامة المدير الفني وقتها، ولكن بعد رحيله لم أحصل على فرصتي ووجدت شئ من التعنت، بالإضافة إلى تعرضي للإصابة ومكثت بها لمدة ثلاثة أشهر، وفضلت العلاج خارج النادي لرغبتي في العودة بشكل أسرع.

* ماذا تقصد بالتعنت؟

- كانت هناك أشياء غريبة تحدث، فور توقيعي العقود والإنتقال تم خصم 150 ألف جنية من مستحقاتي بدون وجه حق، لسداد مستحقات لاعب أخر وليس لي دخل بهذا الشأن، وعندما استفسرت عن الأسباب تم إبلاغي بأنه سيتم حل الأمر ولم يتم حله، بالإضافة إلى خروجي عن المباريات بصفة غير مستحقة لذلك فضلت عدم استكمال تعاقدي والرحيل، ورغبتي في العلاج خارج النادي، بعد فشل طبيب النادي في منحي العلاج بشكل صحيح.

* هل الجيش طالب بضمك مرة أخرى؟

- بالفعل تلقيت عرضًا للعودة، ولكني خشيت العودة من أساليب التعامل،أو إجباري على شئ لا أفضله لذلك أنهيت الأمر بعدم دخول المنظومة العسكرية لطلائع الجيش مرة أخرى.

* ما هو صحة اتهامك بالحصول على مستحقات من الجيش دون اللعب؟

- عقب رحيلي وفسخ تعاقدي، خرج المشرف العام وقام بتشويه صورتي أمام الجميع والإعلام واتهمني بالنصب في مقدم التعاقد والحصول على مستحقاتي كاملة قبل فسخ تعاقدي وعدم رغبتي في إعادتها، ولكن كل هذا الكلام عار تمامًا من الصحة ولم أحصل على مستحقاتي وتم خصم 150 ألف جنية كما ذكرت بدون وجه حق، فكيف أنصب أو أحصل على أموال لم أراها، ولا أعلم سبب إدعائتهم ربما بسبب رغبتي في الرحيل.

* ما حقيقة طلب آرسنال الإنجليزي التعاقد معك؟

- بالفعل تلقيت عرضًا عندما كنت لاعبًا في إنبي، من أحد وكلاء اللاعبين وتحديدًا من ممدوح عيد، لخوض فترة معايشة هناك لمدة أسبوعين أملًا في التعاقد معي مستقبلًا.

* ما أسباب خلافك مع وكيل أعمالك؟

- تامر النحاس وسمير عبدالتواب هم وكلائي، وخلافي معهم بسبب مستحقاتي لدى نادي الزمالك، وعدم سعيهم لإنهاء الأمر وجلبها رغم أن وظيفتهم هي حل مشاكل اللاعبين.

* ما هي أخر تجاربك؟

- عدت من فترة بالخارج بعد خوض 6 أشهر في الدوري الليبي بالموسم الماضي وتحديدًا مع الهلال الليبي، وفضلت العودة بسبب عدم وجود استقرار وانتشار قطاع الطرق والبلطجة في الشوارع وعدم شعوري بالأمان.

* ماهي حقيقة خلافك مع الحضري؟

- أقسم بالله لا تجمعني علاقة بالحضري بالشكل الكبير، وصاحب هذه الشائعة هو شخص مريض يعمل صحفي بأحد المجلات الورقية القومية لأغراض شخصية وسأسرد القصة كاملة وهي في الحقيقة ليس لها علاقة بالحضري.

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الموضوع يتعلق بالمطرب الشعبي سعد الصغير، وبدأت القصة عندما أدخلت سيارات جمارك بالقاهرة، وكنت أمتلك في ذلك الوقت 5 سيارات، وحصل شيكابالا وأحمد جعفر لاعبي الزمالك وقتها على سيارات، بأوراقها ورسمية ومعتمدة، ولكنها بسعر أرخص من السيارات المصرية وهذا ليس عيب أو نصب، لكني أقسم أني لا أعرف الحضري بشكل كبير وأن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

* ولماذا انتقدت محمد أبوتريكة؟

- لم أنتقد محمد أبوتريكة إطلاقًا، ولكن انتقدت الموقف السياسي للاعبين وأن لاعب الكرة ليس له دخل بهذا الشأن وانتقادي للموقف وليس للشخص.

* ماهو تقيمك لمستوى الدوري هذا الموسم؟

- دوري رائع وساخن وخارج كل التوقعات ولم أستمتع بمثل هذا الدوري منذ زمن بعيد، أعتقد أن الإثارة ستستمر حتى نهاية أخر جولة سواء بالقمة أو القاع.

* مارأيك في القيادة الفنية لجروس مع الزمالك؟

- بالنسبة لي غير مقنع رغم استمراره في المنافسة بالبطولات المشارك فيها، ولكنه يمتلك مشكلة في عدم قراءة الخصم من خارج الخطوط والتأخر في إجراء التبديلات، بالإضافة إلى اعتماده على عدد من الأسماء الغير جاهزة والإصرار عليهم مثل خالد بوطيب مهاجم الفريق.

* من الأصلح لقيادة الهجوم في الزمالك؟

- أرى أن عمر السعيد لابد أن يحصل على فرصة أكبر، وسيثبت أنه أفضل من بوطيب، الغير شرس على المرمى والسعيد يمتلك كل مقومات المهاجم النافع.

* هل خسر الزمالك خسر برحيل كاسونجو في منتصف الموسم؟

- بالتأكيد، كاسونجو كان لابد أن يبقى، لقدرته على صناعة الفارق في أي لحظة، بل يتميز عن المغربي بوطيب، في الالتحامات القوية واقتناص الكرة بشكل سريع.

*من هو أفضل لاعب بالدوري المصري؟

- أعتقد أنه فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، هو من يمتلك مقومات أفضل لاعب بالدوري العام.

* من هو أفضل لاعب مصري؟

- وليد سليمان لاعب الأهلي، برغم إصابته منذ فترة طويلة إلا أنه أفضل من لمس الكرة هذا الموسم.

* ما هو أسباب هبوط مستوى الأهلي بالفترة الأخيرة؟

- غياب الروح هي من أثرت على شخصية الأهلي، دائمًا ما كان يلعب المارد الأحمر بشكل جماعي وقتالي وهو ما كان يميزه عن غيره من الأندية، لذلك عندما غابت بدأ الفريق في هبوط المستوى.

* من هو المدرب الأفضل في مسيرتك؟

- البرتغالي فييرا، لإقتناعه دائما بقدراتي وإمكانياتي واعتماده على خدماتي بشكل دائم طوال فترة تدريبه.

* من هو المدرب الأسوأ في مسيرتك؟

- حلمي طولان ظلمني برغم أنني كنت أفضل من تواجد بمركزي خلال فترة توليه المسئولية، وعندما لعبت لقاء ليوباردو الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا، وحصلت على أعلى الدرجات بشهادة جميع المحللين فوجئت بعدها بأنني خارج اللقاءات التي تلتها.

* ما رأيك في مجموعة مصر بكأس الأمم الإفريقية؟

- أعتقد أنها مجموعة في متناول اليد، والمنتخب الوطني قادر على الصعود للأدوار المقبلة وحصد اللقب خاصة أن البطولة على ملاعبه ووسط جماهيره.

* ما تقييمك للمكسيكي خافيير أجيري في قيادة المنتخب؟

- لا أرغب في التسرع بالحكم عليه، لقد تولى المسئولية منذ ما يقرب من 8 أشهر، ولكنه حتى الآن يسير بخطى جيدة وأتمنى مواصلة نجاحه في البطولة المقبلة.

* من المرشح لحصد اللقب؟

- مصر وتونس والجزائر والمغرب.

* ما رأيك في مسيرة صلاح مع ليفريول؟

- مسيرة متميزة جدًا، واستطاع أن يضيف لأي محترف مصري بالخارج في الدوريات الأوروبية، نجح في إحداث طفرة داخل صفوف فريقه بالإضافة إلى منافسته بكل الجوائز على مدار المواسم التي قضاها.

* هل ترى أن ليفريول أضاف لصلاح أم العكس؟

- بالتأكيد النادي هو من يضيف للاعب، اللاعب يظل مجرد وسيلة وسط كثير من اللاعبين والمنظومة، بالتأكيد هو يصنع الفارق ويساهم في المنافسة معهم على جميع الألقاب بفضل لمساته وأهدافه الحاسمة.

* من الأفضل بين رونالدو وميسي؟

- الثنائي يعيش في منافسة شرسة ومستقلة بعيدًا عن باقي لاعبي العالم، ولكن ما يميز ميسي، أنه خارق يستطيع فعل كل شئ بالكرة من مهارات وأهداف وصناعة فرص، أما كريستيانو رونالدو يمتلك جرينتا خاصة، بقدرته على صناعة أهدافه بنفسه ولمسات سحرية تمكنه في إنهاء مباراة متعثرة، لذلك أنا لا أرغب في مقارنتهم، أعتقد علينا الإستمتاع طوال فترة تواجدهم بالملاعب.

* ماذا ينقص صلاح للوصول إلى هذا الثنائي؟

- هو بالفعل أصبح واحدًا من أفضل لاعبي العالم، ولكن إذا ما أراد الوصول إلى قدرات ميسي وجرينتا رونالدو، عليه عدم التأثر بكلام السوشيال ميديا والجماهير، والإنشغال بكرة القدم فقط.

* ما رأيك في عودة زيدان لقيادة مدريد؟

- أفضل قرار اتخذه فلورنتينو بيريز، هو عودة زيدان لتولي المسئولية، بسبب قدرته في السيطرة على نجومه وجلب المواهب، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتكوين جيل قوي للميرنجي بالسنوات المقبلة.

* هل تفضل رحيل صلاح من ليفربول أو استمراره؟

- أتمنى أن يستمر لمدة موسم مقبل على الأقل لعدم نضجه الكروي الكامل، وإذا رحل أتمنى أن يفضل ريال مدريد الإسباني، بسبب تناسب طريقة اللعب هناك مع قدراته.

* من قادر على حسم لقب البريميرليج؟

- أتمنى ليفربول، ولكن أعتقد أن السيتي سيتوج باللقب.

* من الأقرب للتواجد في حراسة مرمى المنتخب بالكان؟

- أحمد الشناوي، وجنش، ومحمد الشناوي.

* من أحق بقيادة هجوم المنتخب الوطني؟

- مصطفى محمد ومروان محسن.

* من أفضل ناشئ بالدوري؟

- مصطفى محمد لاعب طلائع الجيش.

* من سيتوج بالدوري المصري؟

- الزمالك.

* هل ستعود للعب كرة القدم مرة أخرى؟

- بالتأكيد سأعود هذا الموسم، أنا تعرضت للظلم كثيرًا منذ خروجي إلى نادي الزمالك قادمًا من إنبي، بالإضافة إلى اتهامي بأبشع الاتهامات والتهكم، وأتمنى أن يساعدني الإعلام في المرحلة المقبلة، وسأستمر في الملاعب لمدة 5 مواسم مقبلة على الأقل.