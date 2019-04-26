رياضة | حقيقة رحيل عمر السومة عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل عمر السومة عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اقتراب المهاجم الدولي السوري، عمر السومة، نجم فريق أهلي جدة من الرحيل عن النادي السعودي مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت التقارير أن وكيل "السومة" أبلغ ‘إدارة الاهلي برغبة اللاعب في الرحيل، واستعداده لدفع الشرط الجزائي المقدر بـ 5 ملايين دولار.

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ونفي عبد الله الجاسم وكيل أعمال "السومة" الأنباء التي ترددت حول رحيله عن الأهلي، مؤكدًا على رغبة اللاعب في استمرار اللاعب رفقة الفريق السعودي.

وأكد "الجاسم" أنه كان في زيارة عادية إلى مقر النادي الأهلي، دون التطرق لأي أحاديث حول مستقبل عمر السومة.