الان تتابع في مواجهات الكأس: «التعاون» بوابة عبور للهلال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:
يحل التعاون ضيفاً على الهلال مساء اليوم الجمعة وذلك في لقاء يجمعهما في دور نصف النهائي ببطولة كأس الملك على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
ويسعى الفريق الهلالي خطف الفوز و التأهل إلى النهائي و تحقيق البطولة التاسعة له في بطولة كأس الملك والتعاون هو الآخر الذي يسعى إلى الوصول للنهائي للمرة الثانية في تاريخه وجميع الفريقين يشتركان في طموح السلام على راعي البطولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله -.
وقد التقى الفريقين في بطولة كأس الملك في اربعة لقاءات كان نصيب الفوز كله لصالح الزعيم و استطاع الهلال الفوز في ثلاثة مباريات كان الزعيم وقتها بطلاً لكأس الملك و كان آخر لقاء جمع الهلال بالتعاون في كأس الملك عام 2017م و انتهى بـ4-3.
وسيغيب من الهلال كاريلو وسالم الدوسري وقوميز وسوريانو ولا توجد هناك أي غيابات في صفوف التعاون حتى هذه اللحظة.
يذكر أن الفريقين سيتواجهان يوم الاثنين القادم في بطولة دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن لقاءات الجولة الـ28 .
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