شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يتأهل لملاقاة لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تأهل نادي أتلانتا إلى نهائي كأس إيطاليا، عقب فوزه، الخميس، على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة ليواجه لاتسيو في المباراة النهائية يوم 15 مايو المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة الايطالية روما.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب فيورنتينا، وقد تأهل أتلانتا للمباراة النهائية بعد فوزه بمجموع المباراتين (5-4).
تقدم فيورنتينا في الدقيقة الثالثة عن طريق لويس مورييل، قبل أن يتعادل جوسيب إيليشيتش لأتلانتا في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
وأضاف أليخاندرو جوميز الهدف الثاني لصالح أتلانتا في الدقيقة 69.
كانت هذه تفاصيل خبر أتلانتا يتأهل لملاقاة لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.