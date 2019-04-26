شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يتأهل لملاقاة لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل نادي أتلانتا إلى نهائي كأس إيطاليا، عقب فوزه، الخميس، على ضيفه فيورنتينا بنتيجة 2-1، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة ليواجه لاتسيو في المباراة النهائية يوم 15 مايو المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة الايطالية روما.

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وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب فيورنتينا، وقد تأهل أتلانتا للمباراة النهائية بعد فوزه بمجموع المباراتين (5-4).

تقدم فيورنتينا في الدقيقة الثالثة عن طريق لويس مورييل، قبل أن يتعادل جوسيب إيليشيتش لأتلانتا في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وأضاف أليخاندرو جوميز الهدف الثاني لصالح أتلانتا في الدقيقة 69.