شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل، مساء الخميس، اللاعب على فرج لنهائي بطولة الجونة للإسكواش، التي تقام خلال الفترة من 17 حتى 26 أبريل الحالي.

وجاء تأهل على فرج المصنف الأول، بعدما تغلب في الدور قبل النهائي في لقاء مصري خالص على المصنف الثالث طارق مؤمن، بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط 9-11، 2-11، 11-5، 11-9، 12-10 في مباراة ماراثونية استغرقت 84 دقيقة.

ويلتقي على فرج في النهائي مع مواطنه كريم عبدالجواد، الذي تأهل على حساب فارس دسوقي.