شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل انجليك كيربر وفيكتوريا ازارينكا لدور الثمانية ببطولة شتوتجارت للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأهلت اللاعبتان انجليك كيربر وفيكترويا ازارينكا، مساء الخميس، إلى دور الثمانية لبطولة شتوتجارت للتنس. وجاء تأهل الألمانية انجليك كيربر بعد فوزها على مواطنتها أندريا بيتكوفيتش بمجموعتين نظيفتين، وكانت نتيجة المجموعات 6-2 و6-4. بينما تأهلت لاعبة روسيا البيضاء فيكتوريا ازارينكا بعد تغلبها على التشيكية كارولينا بليسكوفا بمجموعتين لواحدة، وجاءت نتيجة المجموعات 4-6 و6-3 و6-4.

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