شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية لتجهيز وليد سليمان لمباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع وليد سليمان لاعب الاهلي لبرنامج تأهيلي مُكثّف من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة بعدما عاد اللاعب من ألمانيا الأربعاء الماضي حيث أطمأن هناك على ركبته .
وعاني سليمان من اصابة في الركبة تعرض لها من ثلاثة اشهر وتحديداً في مباراة شبيبة الساورة الجزائرى يوم 18 يناير الماضي فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، وطلب لاسارتي المدير الفني للفريق تجهيز اللاعب من أجل المشاركة في إرتباطات الفريق المقبلة بداية من لقاء الطلائع المقبل.
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