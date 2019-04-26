شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أهلاوية لتجهيز وليد سليمان لمباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع وليد سليمان لاعب الاهلي لبرنامج تأهيلي مُكثّف من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة بعدما عاد اللاعب من ألمانيا الأربعاء الماضي حيث أطمأن هناك على ركبته .

وعاني سليمان من اصابة في الركبة تعرض لها من ثلاثة اشهر وتحديداً في مباراة شبيبة الساورة الجزائرى يوم 18 يناير الماضي فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ، وطلب لاسارتي المدير الفني للفريق تجهيز اللاعب من أجل المشاركة في إرتباطات الفريق المقبلة بداية من لقاء الطلائع المقبل.