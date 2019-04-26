شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود "كامل العدد" اليوم استعدادا لمواجهة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الزمالك كامل العدد اليوم الجمعة من أجل خوض تدريباته اليوم على ملعبه استعداداً لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وكان السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك قد منح اللاعبين حرية حضور مران الأمس ليحضر 10 لاعبين فقط هم بهاء مجدى ومحمد حسن وأحمد مدبولى وكهربا ويوسف أوباما وطارق حامد وعماد السيد ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز وعمر صلاح بينما حصل بقية اللاعبين على راحة من التدريبات بعد قرار جهاز الزمالك بأن يكون مران الخميس اختيارى أمام جميع اللاعبين، على أن يعود جميع اللاعبين لخوض التدريبات اليوم الجمعة.