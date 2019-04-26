شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الجزيرة فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم منافسات الدور النهائى من بطولة دورى سوبر السلة best of 5 ، بين فريقى الزمالك و الجزيرة.

ووفقا لنظام البطولة فيلتقى الزمالك مع الجزيرة 5 مرات، حالة الفوز فى اول 3 مباريات لا تقام باقى اللقاءات ، وحالة الفوز فى لقاءان فقط ، يتم الاحتكام الى مباراة رابعة وخامسة حالة التعادل فى عدد مرات الفوز و الخسارة بين الفريقين .

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ومن المقرر ان تقام المباريات بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر، بدون حضور جماهيرى

كان الزمالك قد تأهلى إلى الدور النهائى بالتغلب على الأهلى فى المباريات الخمسة التى جمعتهما بدور قبل النهائى ، بينما صعد الجزيرة بالتغلب على الاتحاد السكندرى فى نفس عدد المباريات.