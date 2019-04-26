شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر كامل العدد 7 يونيو استعدادا لأمم افريقيا وأجيرى يرفض الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المكسيكى خافيير اجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول موعدًا لانتظام كافة اللاعبين المقرر أن ينضموا إلى المعسكر الاستعدادى الأخير لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحدد أجيرى السابع من يونيو المقبل أخر موعد لكل اللاعبين المقرر أن ينضموا للقائمة وعلى رأسهم محمد صلاح أسطورة الفراعنة وهداف ليفربول الانجليزي رافضًا منح أى من اللاعبين مدة إضافية قبل انطلاق البطولة.

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وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا وطنيًا أفريقيا لأول مرة بالتاريخ حيث أوقعت القرعة الفراعنة على رأس المجموعة الأولى للبطولة بجانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى طرف المباراة الافتتاحية التى ستقام على أرضية استاد القاهرة الدولى.

من جانبه، أكد ايهاب لهيطة أن المدير الفنى سيخوض تدريب فى السابع من يونيو المقبل كامل العدد بكافة اللاعبين خاصة وأن محمد صلاح سينهى مشواره بأبطال أوروبا يوم الاول من يونيو حال وصوله الى نهائي أبطال أوروبا وبالتالى سيكون حصل على الراحة الكافية قبل انطلاق الكان.