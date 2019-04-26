نبيل الحلفاوي يصب غضبه على لاسارتي بسبب وليد ازارو

صب الفنان القدير نبيل الحلفاوي المعروف بعشقه للأهلي غضبه على المدير الفني للفريق الأحمر مارتن لاسارتي بسبب إصراره على مشاركة وليد ازارو وذلك بعد إهدار اللاعب أكثر من كرة في الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري المقامة الآن على ملعب المكس والمؤجلة من الأسبوع الـ19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
وكتب الحلفاوي على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا: "هتفضل مصمم على أزارو؟!!!! هتفضل مصمم على أزارو؟!!!!، وإيه حكاية اللعيبة اللي ما بتعرفش تمتص الكورة دي؟، الكورة بتبعد عنهم متر على الأقل؟، هتفضل مصمم على أزارو؟!!!، ده الأسيست اللي عمله كان عشان خاف...
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