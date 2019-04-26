شاهد.. نجوم الرياضة في حفل زفاف علي جبر

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على حضور حفل زفاف علي جبر مدافع فريق بيراميدز، الذي أقامه أمس الخميس في إحدى فنادق التجمع الخامس.

وجاء على رأس الحضور طارق يحيى نجم الزمالك السابق،

ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعار إلى نادي أبولون سميرني اليوناني، وباسم مرسي لاعب الزمالك المعار إلى سموحة، وعبدالله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد أيمنمنصور زملائه بفريق بيراميدز، وطارق حامد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود حمدي "الونش" وعمر صلاح ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعبي الزمالك.

وحضر أيضاً بعض نجوم الدوري، الذين زاملوا جبر قبل ذلك في صفوف الزمالك، وهم أحمد دويدار، وصالح موسى، وإبراهيم صلاح، وأحمد علي، وإسلام جمال، وحسام باولو.

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