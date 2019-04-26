رياضة | غضب زيدان يشعل أزمة في ريال مدريد بسبب النجم "المصاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب زيدان يشعل أزمة في ريال مدريد بسبب النجم "المصاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلي توتر في علاقة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب الريال المنضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت صحيفة "إيه بي سي" أن كورتوا يشعر أنه لا يتلقى المعاملة التي يستحقها من زيدان منذ أن أبعده عن التشكيل الأساسي للفريق لصالح منافسه الكوستاريكي كيلور نافاس فور توليه تدريب الفريق من جديد.

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من جانبه غضب زيدان من طول مدة تعافي كورتوا من الإصابة التي لحقت به في الفترة الماضية قبل أن يتعافى منها مؤخرا.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن زيدان يشعر بأن كورتوا لم ينسجم بالشكل المثالي في ريال مدريد منذ انضمامه للفريق.