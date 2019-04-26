رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة 26 أبريل بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، وأيضا في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وفي كأس خادم الحرمين الشريفين بالسعودية.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الجمعة 26 أبريل في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي

ليفربول vs هيدرسفيلد تاون .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- الدوري الفرنسي

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بوردو vs أولمبيك ليون .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

- دوي أبطال أفريقيا

الوداد البيضاوي المغربي vs صن داونز الجنوب أفريقي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

- كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال vs التعاون .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية.