رياضة | هل يرحل؟.. وكيل كوتينيو يجري محادثات مع رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل؟.. وكيل كوتينيو يجري محادثات مع رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اجتماع حدث بين وكيل البرازيلي فيليب كوتينيو مع رئيس نادي برشلونة لمناقشة مستقبل اللاعب مع البارسا.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية أن كوتينيو الذي جاء إلى برشلونة في صفقة هي الأغلى منذ 15 شهراً قادماً من صفوف ليفربول، لم ينال بعد ثقة المدرب إرنستو فالفيردي.

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وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني قد تعاقد مع كوتينيو ليكون بديل أندريس إنييستا لكن فالفيردي لم يقتنع بعروض البرازيلي في خط الوسط ورغم ذلك حاول وضعه كجناح لمساعدة ميسي وسواريز لكن يبدو أن المدرب مقتنع أكثر بعثمان ديمبلي في هذا المركز لذلك خرج فيليب من حساباته في بعض المباريات.

ودارت محادثات كيا جورابشيان وكيل اللاعب مع رئيس برشلونة في الوقت الذي يريد فيه معرفة خطط النادي تجاه البرازيلي كوتينيو وأيضاً شرح بعض من مشكلات اللاعر وبماذا يشعر مع النادي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي تشيلسي مهتم بالتعاقد مع كوتينيو لتعويض رحيل البلجيكي إيدين هازارد المحتمل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.