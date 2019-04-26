رياضة | القنوات الناقلة لقمة الهلال ضد التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لقمة الهلال ضد التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الجمعة مباراة مصيرية ستحدد هوية طرف النهائي الأول في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم حيث يفتح ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية أبوابه لاستقبال الهلال والتعاون.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام التي حققها الفريقان في البطولة بالإضافة إلى مبارياتهما معاً في الدوري هذا الموسم والقنوات التي تقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرةً.

مباراة الهلال والتعاون

وقبل المباراة سبق وأن تواجه الهلال والتعاون يوم الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر وإنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

توقيت متابعة مباراة الهلال ضد الباطن

تبدأ مباراة الهلال ضد الباطن في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والباطن

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناتي السعودية الرياضية إتش دي 1 وإتش دي 2 ويتولى التعليق عليها الثنائي عبد الله الحربي وعبد الله الغامدي.