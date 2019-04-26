رياضة | رونالدو يطلب التعاقد مع هذا المدرب لقيادة يوفنتوس!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يطلب التعاقد مع هذا المدرب لقيادة يوفنتوس! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير اعلامية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي طلب التعاقد مع مدرب برشلونة الاسباني السابق لخلافة المدرب الحالي لليوفي ماكس أليجري.

و أكدت التقارير أن رونالدو يرغب في العمل تحت قيادة مدرب مانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا.

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و تحوم الشكوك حول استمرار أليجري في منصبه في الفترة المقبلة بعد فشله في تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبأ، في الوقت الذي يريد رونالدو انتداب جوارديولا ليكون مسئولا عن العملاق الإيطالي.

و يملك جوارديولا خبرة تدريبية كبيرة حيث تولى من قبل تدريب برشلونة و بايرن ميونيخ الألماني.