اونلاين | رابط KSA Sports.. مشاهدة مباراة التعاون والهلال shooot gool بث مباشر "دوري بلس HD" الهلال والتعاون اليوم

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رابط KSA Sports.. مشاهدة مباراة التعاون والهلال shooot gool بث مباشر "دوري بلس HD" الهلال والتعاون اليوم

يستضيف نادي الهلال اليوم الجمعة ضيفه فريق نادي التعاون لحساب مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في السعودية والتي تقام على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

رابط KSA Sports.. مشاهدة مباراة التعاون والهلال shooot gool بث مباشر "دوري بلس HD" الهلال والتعاون اليوم

وقبل اللقاء نجح الفريق الهلالي في الوصول الدور نصف النهائي بعد أن تغلب في الدور الماضي على فريق نادي الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد في مباراة ماراثونية.

رابط KSA Sports.. مشاهدة مباراة التعاون والهلال shooot gool بث مباشر "دوري بلس HD" الهلال والتعاون اليوم

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في المقابل وصل فريق نادي التعاون إلى الدور نصف النهائي بعد أن أطاح بفريق نادي الوحدة في الدور الماضي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

رابط KSA Sports.. مشاهدة مباراة التعاون والهلال shooot gool بث مباشر "دوري بلس HD" الهلال والتعاون اليوم

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +gmt.

رابط KSA Sports.. مشاهدة مباراة التعاون والهلال shooot gool بث مباشر "دوري بلس HD" الهلال والتعاون اليوم

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها تذاع عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 وتطبيق دوري بلس.