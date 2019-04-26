اونلاين | رابط al- Hilal اليوم مشاهدة مباراة التعاون والهلال بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف (كاس خادم الحرمين) لايف HD

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رابط al- Hilal اليوم مشاهدة مباراة التعاون والهلال بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف (كاس خادم الحرمين) لايف HD

يستضيف نادي الهلال اليوم الجمعة ضيفه فريق نادي التعاون لحساب مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في السعودية والتي تقام على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

رابط al- Hilal اليوم مشاهدة مباراة التعاون والهلال بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف (كاس خادم الحرمين) لايف HD

وقبل اللقاء نجح الفريق الهلالي في الوصول الدور نصف النهائي بعد أن تغلب في الدور الماضي على فريق نادي الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد في مباراة ماراثونية.

رابط al- Hilal اليوم مشاهدة مباراة التعاون والهلال بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف (كاس خادم الحرمين) لايف HD

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في المقابل وصل فريق نادي التعاون إلى الدور نصف النهائي بعد أن أطاح بفريق نادي الوحدة في الدور الماضي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

رابط al- Hilal اليوم مشاهدة مباراة التعاون والهلال بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف (كاس خادم الحرمين) لايف HD

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +gmt.

رابط al- Hilal اليوم مشاهدة مباراة التعاون والهلال بث مباشر اون لاين لايف تابع لايف (كاس خادم الحرمين) لايف HD

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها تذاع عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 وتطبيق دوري بلس.