اونلاين | KSA السعودية| مباشر HD مشاهدة مباراة الهلال والتعاون "دوري بلس" كورة ستار Al Hilal ضد al-tawan

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KSA السعودية| مباشر HD مشاهدة مباراة الهلال والتعاون "دوري بلس" كورة ستار Al Hilal ضد al-tawan

يستضيف نادي الهلال اليوم الجمعة ضيفه فريق نادي التعاون لحساب مباريات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في السعودية والتي تقام على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

KSA السعودية| مباشر HD مشاهدة مباراة الهلال والتعاون "دوري بلس" كورة ستار Al Hilal ضد al-tawan

وقبل اللقاء نجح الفريق الهلالي في الوصول الدور نصف النهائي بعد أن تغلب في الدور الماضي على فريق نادي الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد في مباراة ماراثونية.

KSA السعودية| مباشر HD مشاهدة مباراة الهلال والتعاون "دوري بلس" كورة ستار Al Hilal ضد al-tawan

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في المقابل وصل فريق نادي التعاون إلى الدور نصف النهائي بعد أن أطاح بفريق نادي الوحدة في الدور الماضي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

KSA السعودية| مباشر HD مشاهدة مباراة الهلال والتعاون "دوري بلس" كورة ستار Al Hilal ضد al-tawan

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +gmt.

KSA السعودية| مباشر HD مشاهدة مباراة الهلال والتعاون "دوري بلس" كورة ستار Al Hilal ضد al-tawan

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها تذاع عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 1 بالإضافة إلى قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 وتطبيق دوري بلس.