شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيله عن النجوم .. كشف حساب مؤمن سليمان فى فيلم "الرجل الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية رحيل مؤمن سليمان عن تدريب فريق النجوم، سواء بالتقدم بالستقالة كما قال محمد الطويلة رئيس النادى ، أو بإقالته كما أعلن سليمان نفسه ، حيث نفى تقدمه بالاستقالة ، إلا أنه لن يستمر مع الفريق ، و فى النهاية تم إسناد المهمة إلى رمضان السيد

وتولى سليمان تدريب النجوم فى 5 مباريات ، تعادل فى 4 لقاءات وخسر واحدة .

وقبل تدريب الإنتاج فقد تولى سليمان تدريب عدة أندية مثل المستقبل، و الانتاج الحربى ، و الأسيوطى و الزمالك ، و المقاصة ، و سموحة ، وأخيرا النجوم

وخلال المسيرة التدريبية فى تلك الأندية ، لم يٌكتب له النجاح فى أى منها ، و هو ما نرصده فى التقرير التالى

فى المستقبل و الانتاج و الاسيوطى لم يقدم شيئا يٌذكر ، و لا يحتسبها سليمان فى سجله التدريبى ، حيث ان إنطلاقته الرسمية تٌعد مع الزمالك ، خاصة وان هذه الأندية كانت فى القسم الثانى قبل الصعود للعب مع الكبار

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الزمالك

تولى سليمان قيادة الزمالك فى 13 مباراة ، فاز فى 9 لثقاءات و خسر فى مباراتان ، بينما تعادل فى واحدة

المقاصة

وبعد الزمالك انتقل إلى المقاصة ، و تولى تدريب الفريق فى 5 لقاءات فقط ، خسر فى 4 وتعادل فى واحدة

سموحة

بعد الرحيل من المقاصة انتقل إلى سموحة ، وقاد الفريق خلال 19 مباراة ، فاز فى 9 ، و تعادل فى 6 لقاءات ، بينما خسر 4 مرات

بتروجت

وبعد الرحيل عن سموحة ترأس الجهاز الفنى لبتروجت قاد الفريق خلال 9 مواجهات فاز فى 3 وتعادل فى واحدة ، بينما خسر فى 5 مباريات