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انطلاق فاعليات بطولة جمال الخيول العربية بالفروسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تنطلق فاعليات بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة اليوم الجمعة بنادي الفروسية بالجزيرة ،ويشارك في البطولة مايقرب من 200  الخيول العربية الأصيلة.

 

وتقام المسابقة برعاية وزارة  الشباب والرياضة وتستمر حتي 27 أبريل الجاري، بحضور وفود وسفراء لعدد من الدول العربية والأجنبية.

 

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وقال اللواء هشام حامد بلال، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إنه سيشارك في المسابقة حوالي من 150  إلي 200 حصان عربي أصيل من جميع إنحاء مصر والدول العربية، مشيرا  أن المسابقة  من شأنها تعزيز التشجيع على نقاوة سلالة الخيل العربي، وإعلاء شأن الحصان العربي بين السلالات الأخرى من الخيول.

 

وأضاف أن لجنة التحكيم تضم خبراء أجانب في هذا المجال، لاختبار أجمل الخيول العربية المشاركة ضمن مجموعة معايير يتم الاختيار من بينها وتتضمن مقاييس الجمال وخفة الحركة بشكل سليم  والنسب وحجم الرأس بالنسبة للجسم  وعدد من المعايير الدولية المتعارف عليها في اختيار الخيول الأصيلة. 

 

 

 

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