شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يدعمون استقرار الجهاز الفنى بقيادة جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم عدد من نجوم نادي الزمالك السابقين، استقرار الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بقيادة السويسرى كريستيان جروس، متمسكين بفكرة استمرار تشكيل الجهاز بنفس تكوينه، وعدم دخول أى عضو جديد خصوصًا فى الوقت الحالي.

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وكشف مصدر بالزمالك، أن رئيس النادي فتح خطوط اتصال مع العديد من نجوم القلعة البيضاء القدامي على رأسهم خالد جلال وطارق يحيي وطارق مصطفي ومحمد صلاح، موضحًا أن معظمهم رفض الفكرة بشكل نهائي وأيدوا استقرار الجهاز بوضعه الحالي، كما تمسكوا بعدم خوض تجربة الرجل الثاني من جديد.

تابع المصدر، أن هناك من وافق علي تولي منصب مساعد جروس فى جهاز الزمالك، إلا إنه اشترط أن تكون المدة مؤقتة، وهو ما تحفظ عليه رئيس النادى.