شاهد كواليس حفل زفاف على جبر وأحاديث نجوم الكرة بكاميرا "سوبر كورة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل على جبر، مدافع فريق بيراميدز والمنتخب الوطنى، بزفافه أمس، الخميس، فى أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور كوكبة من نجوم الكرة والرياضة، وكانت عدسة "سوبر كورة" هناك لرصد كواليس الحفل، والأحاديث الجانبية بين النجوم.

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