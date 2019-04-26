شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب لاعبيه بالغرامة وطبيبه بالخصم وإيقاف مسئول المهمات بسبب أحداث بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك إنه قرر توقيع عقوبة مالية على كل لاعب شارك فى الأحداث التالية لمباراة بيراميدز .

وأوضح أن العقوبة قدرها 150 ألف جنيه بجانب خصم شهرين من راتب طبيب الفريق، فى واقعة التجاوزات التى وقعت عقب مباراة الفريق وبيراميدز التى خسرها الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

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كما تابع رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور أنه تم إيقاف ثنائي من مسئولي المهمات بالفريق وتحويلهما للتحقيق بسبب الأحداث التالية لمواجهة بيراميدز.

وكان الزميل المصور الصحفي بجريدة المصري اليوم عبد الرحمن جمال قد تعرض لاعتداء من اثنين من لاعبي فريق نادي الزمالك وطبيبه وأحد إدارييه وأحد عامليه أثناء تأديته لعمله في تغطية مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز والأحداث التي تلتها وأوضح رئيس الزمالك إنه قام بمعاقبة المتجاوزين في تلك الواقعة.